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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اصطدام سيارتين بالطريق الصحراوي وسقوط ضحايا ومصابين

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي  شخص حتفه وأصيب 2 آخرين ، إثر اصطدام سيارتين ملاكي، واشتعال النيران في إحداهما بطريق الإسكندرية الصحراوي، تم نقل الجثمان والمصابين إلي المستشفى وتوالت النيابة التحقيق .

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إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين باصطدام سيارتين 

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات المرور ،  بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزى لتلقى العلاج ووضع الجثة في المشرحة.

 طالبة بالثانوية العامة تنهي حياتها بمحافظة الدقهلية

 

كما أنهت  طالبة بالثانوية العامة في حياتها، بمحافظة الدقهلية،  حيث تناولت حبة الغلة السامة، بسبب معاناتها من ضغوط الامتحانات، وتم نقل جثتها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقي  مدير أمن الدقهلية،  إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بمصرع طالبة بالثانوية العامة بعد تناولها حبة الغلة السامة، وذلك بقرية الروضة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل؛  ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع ش.م.ع. 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة دميرة الثانوية، ومقيمة بقرية الروضة بمركز طلخا، وذلك بعد تناولها حبة الغلة السامة لمرورها بأزمة نفسية نتيجة ضغوط الامتحانات.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وخيم الحزن علي أسرة الطالبة مؤكدين تفوقها دراسيا وأنها عادت من امتحان الإنجليزي غير راضية عن إجاباتها وأكدت أنها لم تتمكن من الحل.

 

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