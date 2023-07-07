تحرير 85 محضر إشغال الطريق العام بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية كافة ورؤساء الوحدات المحلية، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة.

وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع الإشغالات كافة عن حرم الطريق العام، تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة، من جانبه أوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

أسفرت عن تحرير ٨٥ محضر إشغالات للطريق العام، منها ١٢ محضر إشغال و٨ محاضر ضبط إشغال طريق، و٦٥ إزالة إدارية بشارع بورسعيد والعاشر من رمضان، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.