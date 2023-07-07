منتخب مصر يتأهل لأولمبياد باريس للبوتشا في فرق الزوجي

تأهل منتخب مصر للزوجي إلي أولمبياد باريس 2024 للبوتشا، بعد تحقيق الفوز على المنتخب التونسي.

وتعد هذه المرة الأولي في تاريخ مصر التي يتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا لاأولمبياد.

ونجح الثنائي هناء علام ومحمود بدوي في الحصول على الميدالية الذهبية والتأهل لاولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المباراتين.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولي لفراعنة البوتشا في فرق الزوجي.

ويعد هذا المنتخب المصري أول منتخب باراولمبي في يتأهل للبارلمبياد بعد ما زجح المنتخب المصري لكرة القدم في التأهل للاولمبياد.

وكان المنتخب المصري حقق 3 ميداليات ذهبية فردية وميدالية فضية على المستوي الفردي.

وتختتم البطولة اليوم الجمعة والتي انطلقت يوم 2 يوليو الماضي

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.