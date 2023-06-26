استقبال حافل من المصرية للاتصالات لأبطال بعثة أولمبياد برلين

استقبل وفد من المصرية للاتصالات WE أمس بمطار القاهرة الدولي أبطال البعثة المصرية للأولمبياد الخاص المصري بعد مشاركتهم في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 17 حتى 25 يونيو الجاري، واستطاعت البعثة المصرية حصد 49 ميدالية متنوعة بإجمالي 17 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و 19 ميدالية برونزية، يأتي ذلك حرصا من الشركة على دعم ومؤازرة أبطالنا من ذوى القدرات الخاصة فى الأنشطة والفاعليات والبطولات التى يشاركون فيها فى المحافل الدولية والإقليمية، واستكمالا للنجاحات التي حققتها رعاية الشركة المصرية للاتصالات للأولمبياد الخاص المصري كراعي رئيسي على مدار 10 سنوات سابقة.

كان في استقبال البعثة المصرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات الشركة المصرية للاتصالات لمشاركة الأبطال فرحتهم بما حققوه من إنجاز عظيم وتقديم التهنئة لهم وسط فرحة عارمة واحتفالات لأهالي اللاعبين.

أشاد المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات بالانجاز الذي حققه أبطال الاولمبياد الخاص المصري، وحرصهم على ظهور البعثة بالمظهر المشرف الذى يليق باسم مصر فى هذا الحدث الرياضى الهام، مؤكدا أن هذا الانجاز جاء نتيجة عزيمة وإرادة قوية من أبطالنا والمجهودات الكبيرة التي بذلها القائمون على الأولمبياد الخاص المصري معربا عن تقديره لأسر وأهالي الأبطال على دورهم في دعم وإعداد نموذجا مشرفا يحتذى به، متمنيا لجميع الأبطال التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.

كانت البعثة المصرية قد شاركت في الألعاب ببعثة مكونة من 109 فرد لتمثيل مصر في 15 رياضة أوليمبية مختلفة وهي (كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، تنس أرضي، الريشة الطائرة، الجمباز، الجودو، الفروسية، رفع أثقال، البولينج، البوتشي، الدراجات، السباحة، العاب القوي، الهوكي).



و حصل منتخب البولينج على 3 ميداليات ذهبية، والجمباز على 3 ميداليات ذهبية وفضيتين و 8 ميداليات برونزية، بينما حقق منتخب السباحة ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية ، ومنتخب الفروسية ميدالية فضية، ومنتخب الدراجات ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية، كما حصل منتخب رفع الاثقال على 3 ميداليات ذهبية و 3 فضيات وبرونزية، و ألعاب القوي على ذهبيتين وبرونزيتين، بينما حقق منتخب الجودو برونزيتين، ومنتخب تنس الطاولة فضية واحدة، ومنتخب التنس الأرضي ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، بينما حصل منتخب الريشة الطائرة على ذهبيتين وبرونزية واحدة، ومنتخب كرة القدم رجال على البرونزية، كما حقق منتخبي كرة السلة بنات والهوكي الميدالية الفضية.

جدير بالذكر أن دعم ودمج وتمكين ذوي الهمم وخاصة ذوي الاعاقات الذهنية داخل نسيج المجتمع المصري إحدى المحاور الرئيسية لاستراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات من خلال تأهيلهم رياضيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا ومهنيا وذلك من خلال توفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم، حيث تدعم المصرية للاتصالات الجانب الصحي من خلال توقيع الكشوفات الطبية الدورية عبر القوافل الطبية التي يقوم بها القطاع الصحي بالأولمبياد الخاص المصري في جميع محافظات الجمهورية بالإضافة الى إطلاق مشروع "معاك" للتأمين الطبي على اللاعبين واستفادة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة من الخدمات الصحية المختلفة ، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري في إنشاء عدد 15 مركز تأهيل مهني وحرفي للتدريب على الأعمال الحرفية اليدوية والأعمال المكتبية في مختلف محافظات الجمهورية وكذلك تدشين عدد 9 مراكز تكنولوجية للتدريب علي مهارات الحاسب الالي في محافظات القاهرة والجيزة والبحر الاحمر وبورسعيد