إحسان وبسام.. قصة حزينة للتوأم السيامي السوري

إحسان وبسام، قصة تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد نجاح فصل التوأم السيامي السوري في السعودية.

تمكن فريق جراحى سعودى فى الرياض، من فصل التوأم السيامى السورى إحسان وبسام، فى عملية استغرقت 7 ساعات ونصف الساعة، والعملية تمت فى مستشفى الملك عبدالله التخصصى للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطنى فى الرياض.

ملتصقان بمنطقة أسفل الصدر والبطن

وإحسان وبسام طفلان سوريان ملتصقان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء، وتمت العملية إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس الفريق الطبى والجراحى الدكتور عبدالله الربيعة فى تصريح صحفى عقب العملية إنها أجريت على خمس مراحل وشارك فيها 26 من الكوادر السعودية المتخصصة فى فصل التوائم، وأضاف أن العملية تحمل رقم 58 فى سلسلة نجاحات البرنامج السعودى لفصل التوائم السيامية.

يعانى إحسان من عيوب خلقية كبيرة فى القلب

بينما أوضح أن التوأم إحسان يعد متطفلا على أخيه بسام، نظرا لعدم وجود الجهاز البولى والتناسلى الكليتان والحالبان والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية، كما يعانى إحسان من عيوب خلقية كبيرة فى القلب تعيق حياته مع ضمور فى التطور العصبي، ولديه قصور وعيوب خلقية فى الأمعاء، وفقا للربيعة.

ومع الأسف الشديد، يرى الفريق الطبى بالنسبة لـ إحسان أنه لن يعيش أكثر من أيام قليلة بناء على ما لديه من قصور كبير فى أعضائه، كما يقول الربيعة إن هذه العملية تعد عملية إنقاذ للتوأم بسام، الذى وصف وضعه بالمستقر.