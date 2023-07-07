ثقافة المنيا تنظم إحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الإحتفالية الفنية التي نظمها قصر الثقافة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ،على مسرح ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ.

واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعميد طيار محمد غانم قائد المطار الجوي بالمنيا، والمقدم حازم محمد نائباً عن المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة رانيا عليوة مدير قصر ثقافة المنيا .



قدم المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والشعب المصرى بذكرى ثورة الـ30 من يونيو ، والتي أعادت للشعب المصرى كرامته، وكانت سبباً رئيسياً في حركة البناء والتطوير غير المسبوقة على كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة من خلال المشروعات القومية العملاقة فى كل ربوع البلاد وعلى رأسها المشروع القومى "حياة كريمة"

لتطوير الريف المصرى فى 192 قرية و757 تابعا بـ 5 مراكز مستهدفة بالمنيا، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المبادرة، وأكد المحافظ خلال كلمته أن الصعيد حظي بنصيب كبير من اهتمام الدولة ، فقد شهدت محافظة المنيا ، العديد من الإنجازات خلال العشر سنوات الماضية.

ففي مجال الزراعة استطاعت المنيا استزراع ٥٧٦ ألف فدان ، منها، مساحة ٢٤٣ ألف فدان من المحصول الاستراتيجي للقمح ، حيث وصلت المحافظة إلى نسبة توريد تصل إلى ١٢٨% من المستهدف، وتحقيق طفرة فى مجال الصناعة والإستثمار بوجود ٤ مناطق صناعية ومصنع للسكر، إلى جانب شبكة قوية من الطرق والكبارى والمحاور لربط شرق وغرب المحافظة وكذلك ربطها بالمحافظات الأخرى.

تضمنت الإحتفالية ، عددا من الفقرات الفنية والغنائية للفرقة القومية لكورال أطفال المنيا ، بقيادة المايسترو عصام الشاذلى، بالإضافة، الى فقرات استعراضية لفرقة الفنون الشعبية.