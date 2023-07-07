تعديلات منتظرة في الدوريات الأوروبية.. والاتحاد الإيطالي يذيع محادثات الفار

بدأت الاتحادات المحلية لكرة القدم في أوروبا، بسن تشريعات جديدة، وقرارات رياضية، تهدف إلى فرض رقابة حديدية على اللعبة الأكثر شعبية في القارة البيضاء العجوز.



من جانبه، أعلن الاتحاد الإيطالي أن الاتصالات بين حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو "VAR" في مباريات الدوري، سيجرى إتاحتها بشكل علني في الموسم المقبل لفترة تجريبية.

وقال جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، أن هذا الإجراء يهدف إلى وجود أعلى درجة ممكنة من الشفافية، بدءًا من منافسات الموسم المقبل، مؤكدًا أن هذا القرار سيجعل الجماهير تطلع على خاصية الاتصالات بين حكم الساحة وحكام الفار.

وأشار الاتحاد إلى رغبته في إلقاء الضوء على مدى الصعوبة التي يواجهها الحكام في اتخاذ القرارات، على الرغم من مراجعة الفيديو واستخدام تقنية الفيديو.

أما الاتحاد الألماني، فكان قراره اقتصادي بحت يتعلق بخفض الإنفاق المالي، و أنه يطمح لتقليص العجز الهيكلي بواقع 15 مليون يورو من أجل أن يصل إلى أربعة ملايين و500 ألف يورو في غضون عام، وذلك عبر التخفيض من الإنفاق.

وأوضح اتحاد الكرة الألماني، أن قرار التخفيض جاء عقب توصيات من مجموعات عمل داخلية، حددت الجوانب التي يمكن تحقيق توفير مالي من خلالها.

تعديلات مرتقبة في الدوري الإسباني



كما أقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وضع 3 كاميرات جديدة في ملاعب الليجا بدءًا من الموسم الجديد 2023-2024 والمقرر إنطلاقه 13 أغسطس المقبل.

وستقوم هذه الكاميرات، بمهام مختلفة، وسيتم وضعها في أماكن متفرقة داخل ملاعب الدوري الإسباني، وستكون الكاميرا الأولى على مقاعد بدلاء الأندية أثناء مباريات بطولة الليجا، وكاميرا ثانية جوية للكشف عن تفاصيل الأخطاء المرتكبة داخل المستطيل الأخضر، وأخيرا كاميرا الفيلم التي يتم وضعها في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس للكشف عن أية أحداث قبل وبعد المباراة.

ويفتتح فريق برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، مشواره في المسابقة بمواجهة خيتافي في الجولة الأولى، فيما سيواجه ريال مدريد وصيف الليجا موسم 2023، نظيره أتلتيك بيلباو.

