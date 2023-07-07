القاهرة القبض على شخصين لسرقتهما أحد المحاجر بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين حال شروعهما فى سرقة أحد المحاجر بالقاهرة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل تلك الوقعة بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص وأخر "قائد مركبة لودر"- لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) وبحوزة الأول (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية) حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والآخر "للودر" لإستخدامه فى السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.