عرب الرواشدة بطوخ يطالبون بتدخل المحافظ والوزير لوقف التعدي على الأراضي

ناشد العشرات من سكان منطقة عرب الرواشدة التابعة للوحدةالمحلية بميت كنانة- مركز طوخ بمحافظة القليوبية بسبب انتشار ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة بالمنطقة وغياب دور الوحدة المحلية بميت كنانة والإدارة الزراعية ومديرية الزراعة بالقليوبية ومجلس مدينة طوخ عن مواجهة تلك الظاهرة التى تسببت فى اهدار وبوار العشرات من الأفدنة.

أهالى المنطقة استنجدوا بمحافظ القليوبية ووزير الزراعة لمواجهة التعدى الفج والصارخ على الاراضى الزراعية بالمنطقة وبناء تجمعات سكنية وتقسيمات اراضى عليها .

وقال حسن مرعى ( موظف) واحد سكان القرية انه صدر قرار من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برقم 38 لسنة 2023م بإزالة التعديات الزراعية على مساحات تم التعدى عليها ورغم ذلك لم تحرك مديرية الزراعة بالقليوبية والإدارة الزراعية بطوخ ومجلس مدينة طوخ والوحدة المحلية بميت كنانة ساكنا لإنقاذ الاراضى الزراعية والتى اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انها خط احمر .

مضيفا ان هناك تعديات 6 حالات تعدى فى منطقة حوض الخشاب بنطاق عرب الرواشدة – ميت كنانة وتم البناء عليها مساكن اهالى وتم تدمير الرقعة الزراعية بشكل مخيف .

وطالب على رزقانه بالتدخل العاجل والسريع لانقاذ ما يمكن انقاذه من اراضى زراعية خصبة فى منطقة تشتهر بانتاج محاصيل الخضار والفاكهة والفراولة وغيرها من المحاصيل بما يمثل كارثة تستوجب التدخل وانقاذ ثروات الوطن الزراعية .

وناشد اهالى القرية بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من المحافظ والذى اكد بعض المتعدين انهم من ذوى الحظوة والنفوذ ولا يمكن الاقتراب منهم ولا محاسبتهم

مشيرين الى ان الوحدة المحلية بميت كنانة تقاعست عن تنفيذ قرارات المحافظ وتركت الاراضى الزراعية تضيع.

وطالبوا محافظ القليوبية بمتابعة الأمر بشكل مباشر حفاظا على ما تبقي من الرقعة الزراعية.

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