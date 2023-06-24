عاجل
تنبؤات مرعبة لـ "عائلة سيمبسون" آخرها انفجار غواصة تيتان 4 عوامل ضرورة لتجنب الإصابة بالنوبة القلبية
السبت 24 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

الكشف والعلاج بالمجان.. إطلاق قافلة طبية في رأس البر

قافلة التأمين الطبي
قافلة التأمين الطبي

 أطلقت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزاره قافلة التأمين الطبى التى تستمر خلال فصل الصيف بمدينة رأس البر وذلك تحت إشراف قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة

وتقدم القافلة التى تتمركز يوميًا بشارع بورسعيد بجوار مسجد الرحمة من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا خدمات الرعاية العاجلة من كشف وعلاج بالمجان 

 حيث تأتى تلك الجهود فى إطار خطة المحافظة والوزارة لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لزائرى المدينة خاصة مع تردد الآلاف من المواطنين على مدينة رأس البر خلال فصل الصيف 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط 

الجريدة الورقية