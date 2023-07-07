تجهيز عيادة الرمد بعيادة الطلبة بمنطقة شطا فى دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع جودة الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحي، واستجابت لمطالب المواطنين خلال لقائها بهم بزيارتها الأخيرة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط بتغطية هذا التخصص بالتأمين الصحى أعلن فرع الهيئة بدمياط عن تجهيز عيادة الرمد بمركز السكر بعيادة الطلبة بشطا لاجراء الفحوصات الخاصة بقاع العين وقياس النظر والتى سيتم العمل بها اعتبارًا من الأحد القادم.

كما سيتم إجراء عمليات حقن بمادة الليوسنتس بداخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار