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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تجهيز عيادة الرمد بعيادة الطلبة بمنطقة شطا فى دمياط

جانب من عيادة الرمد
جانب من عيادة الرمد

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع  جودة الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحي، واستجابت لمطالب المواطنين خلال لقائها بهم بزيارتها الأخيرة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط بتغطية هذا التخصص بالتأمين الصحى  أعلن فرع الهيئة بدمياط عن تجهيز عيادة الرمد بمركز السكر بعيادة الطلبة بشطا لاجراء الفحوصات الخاصة بقاع العين وقياس النظر والتى سيتم العمل بها اعتبارًا من الأحد القادم.

كما سيتم إجراء عمليات حقن بمادة الليوسنتس  بداخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

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