إعدام 65 كيلو لحوم فاسدة بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، وفى هذا الإطار شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة على الغزاوى وكيل الوزارة حملات مشتركة مع الطب البيطرى والمراقبة الصحية وإدارة المتابعة بنطاق مدينة عزبة البرج والشارع الحربى ومدينة رأس البر وميت أبو غالب.

وأسفرت الحملة عن ضبط 166 مخالفة تموينية أه‍مها التحفظ على مضبوطات 35 كجم قطع لحوم + 30 كجم لحم مفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد المطاعم، وحرر عنها المحضر رقم 13266 جنح مركز دمياط تحت تصرف النيابة العامة، بالإضافة إلى 5 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات مع 6 موزعين غاز لعدم الاعلان عن سعر استبدال الاسطوانات فضلا على 104 محاضر أسواق ومحلات عامة لعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور تداولها وإخفاء وعدم الاعلان عن مخازن تابعة للمحل

وتؤكد المديرية استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وحماية المستهلك، كما تؤكد على استمرار فتح الشون والهناجر لتوريد الأقماح حيث بلغ الرصيد مساء أمس الخميس 60353.144 طن بنسبة 130%من المستهدف تحقيقه.