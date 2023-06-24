«الأطباء» تبدأ ماراثون اختيار النقيب

بدأ ماراثون موسم الانتخابات النقابية لعام 2023، حيث بدأت النقابة العامة للأطباء فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى، ابتداءً من يوم 20 يونيو، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023، حيث تجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام رقم 19 منذ إنشاء النقابة فى 1941، فضلاً عن اختيار 26 رئيس نقابة فرعية بالمحافظات، ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعى ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية.

وأوضحت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو، وفتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو المقبل، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023م، على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، وسيتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023، تمهيداً لإجراء الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات.

ويجرى الترشح بالانتخابات على مقاعد: النقيب العام، أكثر من 15 سنة وحتى الآن تقدم 3 مرشحين وهم: إيهاب الطاهر وأيمن سالم وأسامة عبدالحى والنقيب الفرعى أكثر من 15 سنة، أعضاء مجالس النقابات الفرعية: مقعدان أكثر من 15 سنة قيد ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة أكثر من 15 سنة قيد، وأربعة أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد ثلاثة أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة، أما أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، فسيتم فتح باب الترشح على: ثلاثة مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة مقاعد أقل من 15 سنة قيد، وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية : عضو واحد عن كل منطقة: منطقة القاهرة، عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد، شرط أن يكون مسجلاً بنقابة أطباء القاهرة الفرعية وأن يكون عدد سنوات القيد سواء أكثر أو أقل من ١٥ سنة تحتسب من تاريخ القيد حتى وقت إجراء الانتخابات.

كما سيتم فتح باب الترشح على منطقة وسط الدلتا «المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية»، عضو واحد أقل من 15 سنة مقيد بأى نقابة فرعية عدا المنوفية، ومنطقة غرب الدلتا «الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح» عضو واحد أقل من 15 سنة قيد، على أن يكون مسجلاً بأى نقابة فرعية عدا الإسكندرية، بالإضافة إلى منطقة شرق الدلتا «الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء»، عضو واحد أقل من 15 سنة قيد، مسجلاً بأى نقابة فرعية عدا الشرقية، ومنطقة شمال الوجه القبلى «الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا»، عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد، مسجلاً بأى نقابة فرعية عدا نقابة بنى سويف، ومنطقة جنوب الوجه القبلى «أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد» عضو واحد أقل من 15 سنة قيد، مسجلاً بأى نقابة فرعية عدا أسيوط.

ومن المُقرر أن تجرى كافة الاجراءات الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، فى كافة اللجان على مستوى الجمهورية، مع توفير كابينة اقتراع أو ساتر حتى يدلى الأطباء المنتخبون بأصواتهم خلفه بصورة منفردة ليتحقق مبدأ السرية التامة فى الإدلاء بأصواتهم، حيث إن الإدلاء بالأصوات يجب أن يكون منفرداً وسرياً ولا يجوز الإدلاء بالأصوات بشكل جماعى أو علنى منعاً لحدوث أى تأثير على الناخب وحرصاً على خروج الانتخابات بالشفافية والحياد المطلوبين.