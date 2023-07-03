شيرين غالب تعلن إعادة ترشحها نقيباً للقاهرة .. سأواصل الدفاع عن حقوق الأطباء

أعلنت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، ترشحها على مقعد النقيب لدورة ثانية، لتصبح الأقرب والأوفر حظاً لدفاعها المتواصل عن حقوق الأطباء، وتبنى قضاياهم، بجانب إعادة الدور الخدمى الحقيقى للنقابة، و الحرص على دعم كافة الأطباء وأسرهم خلال جائحة كورونا.

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شيرين غالب تدافع عن حقوق الأطباء

وكشفت د. شيرين غالب، عن مواصلة الدفاع عن حقوق الأطباء العادلة لاصدار قانون المسؤلية الطبية الذي يمنع الحبس في قضايا المسؤلية الطبية، و تحسين أوضاعهم المهنية و الاقتصادية، وأن هناك قضايا ملحة نواصل طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، كما أنه تدعو الحكومة والبرلمان لانجازها.

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وأشارت إلى أنها تعمل على توفير بيئة عمل آمنة للأطباء، وتحسين أوضاعهم الاقتصادي، بعد أن أصبحت الهجرة ملاذا آمنا لهم، منوهة بأنه لم يخطر على بالها أن تتحمل مسؤولية نقابة القاهرة ولكن هذا هعو القدر الذي لم تخطط له.

وكتبت د. شيرين، في تدوينة لها تعليقًا على ترشحها للدورة الثانية على مقعد النقيب،: “طُلبتُ إليه وأعانني الله عليه، فله الحمد والشكر ملء السموات والأرض ومابينهم.. والآن طٌلبتُ إلى النقابة العامة، ونقابة القاهرة، ولكنني اخترت أن أُكمل في نقابة القاهره في انتخابات أكتوبر ٢٠٢٣، فلو كان خيرًا للأطباء والمرضى والطلبة ولي فيارب ييسره لي وأعنى عليه، ولو كان ليس به خيرا للجميع فلا توكلني إليه وإرضي عني وراضني بما تختاره لي”.

ويُذكر أن شيرين غالب، استاذ الطب الشرعي والسموم جامعة القاهرة، زميل الكلية الملكية للطب الشرعي بانجلترا، ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم جامعه بني سويف، ورئيس المنظمة العالمية للقانون والعلوم الطبية الشرعية، و أمين عام اتحاد الأطباء الشرعيين العرب، نائب رئيس منظمة الطب العدلي للدول الأسلامية.