"صوتك مسموع" تتلقى 114 ألف شكوى منذ انطلاقها

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تلقي مبادرة صوتك مسموع" منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 670 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 114,6 ألف شكوى، تم حل 112 ألف شكوى بنسبة 97,7 % وجار حل 2640 شكوى، مشيرًا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف اللواء هشام آمنة، أن "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر يونيو 2023، أكثر من 18,5 ألف رسالة منها 1755 شكاوى تم الرد على 1406 شكوى منها بنسبة 80,1%، وجاري حل 349 شكوي، موضحًا تنوعها ما بين شكاوى للإشغالات والتي بلغ عددها 671 شكوى، والقمامة 656 شكوى، ومخالفات البناء 146 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 18 شكوى، إضافة إلى 213 شكوى خاصة بتعريفة ركوب سيارات الأجرة وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

إتاحة وتعزيز آليات مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة وتعزيز آليات مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين في جميع محافظات الجمهورية في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة، واستكمالاً لأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية في تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى لجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونياً من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2018، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يجعلها قناة تواصل رسمية بين المواطن والحكومة ممثلة في المحافظات التنفيذية.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية بما ساهم بشكل عظيم في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، بما انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة الجهات كمًا ونوعاً، حيث سجلت كثيراً من فرق العمل تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين في جميع المحافظات والجهات التنفيذية المرتبطة بالمبادرة إلكترونياً.

واستعرض اللواء هشام آمنة، تقريرًا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" في التعامل مع ما ورد إليها من شكاوى واستغاثات للمواطنين منذ انطلاق المبادرة وحتي 30 يونيو ٢٠٢٣ وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها، وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى.

إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن "صوتك مسموع"، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، لافتاً إلى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب أكثر من 14711 رسالة خلال شهر يونيو، تضمنت 1557 شكوى، تم حل 1245 شكوى منها بنسبة 80%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 85 ألف متابعًا، وتلقت الصفحة 3824 رسالة من المواطنين منها 198 شكوى تم حل 161 شكوى منها بنسبة 81.3% وجارى حل 37 شكوى، وتلقت خدمة الخط الساخن 382 اتصالاً تليفونياً، وتضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر لجميع العاملين في المبادرة، وكذا مسئولي المحافظات والجهات المعنية المتعاملين معها، على ما يبذلونه من جهود حثيثة للتعامل مع شكاوى المواطنين ومطالبهم، والعمل على حلها، والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم المواطنين مثل إرتفاع الأسعار، ومواعيد غلق المحال، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات، مؤكداً أننا جميعاً هدفنا هو خدمة المواطن المصري، وتقديم الحلول لمشكلاته.

ودعا "آمنة" المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل المبادرة من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.