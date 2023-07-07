التنمية المحلية: "2000 مشروع لتحسين البيئة ومنظومة المخلفات".. فيديو

تعمل وزارة التنمية المحلية، على تنفيذ مشاريع مختلفة لتحسين البيئة ونظام إدارة النفايات في البلاد، وتشمل هذه المشاريع تغطية نظام الصرف الصحي داخل المناطق السكنية وإدارة النفايات الصلبة في المحافظات.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ 2000 مشروع لتحسين البيئة والمنظومة البيئية في جميع أنحاء مصر، بتكلفة إجمالية قدرها 57 مليار جنيه.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر”، المذاع على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن المشروعات تتضمن تغطية المجاري المائية داخل الكتل السكنية وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات.

التنمية المحلية: “تنفيذ 225 مشروعًا لإدارة المخلفات بتكلفة 8 مليارات”

وأوضح أن جهود المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات تضمنت تنفيذ 225 مشروعًا بتكلفة 8 مليارات جنيه، موضحًا أنه جرى زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 250 مليون جنيه في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بهدف تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.

وفيما يتعلق بالتنمية المحلية في محافظة أسيوط، صرح الدكتور خالد قاسم، بأنه جرى تنفيذ 15 ألف مشروع بتكلفة 35 مليار جنيه لتوفير التيار الكهربائي للاستخدامات المنزلية، وأنه جاري تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة تصل إلى 385 مليون جنيه في المحافظة.

وأكد استفادة 18 مليون مواطن في 27 محافظة على مستوى الجمهورية من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة".