الجمعة 07 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التنمية المحلية تكشف تكاليف مشروعاتها خلال 10 سنوات.. فيديو

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل الإنجازات التي حققتها الوزارة وتكلفة المشروعات التي نفذتها خلال الـ10 سنوات الماضية.

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وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسيوط معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

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التنمية المحلية: 18مليون ريفي يستفيد من حياة كريمة

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم" الخميس، إن التنمية المحلية، شهدت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو كان لها الفضل الأكبر في المشروعات والإنجازات وتحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات.

وأضاف إن وزراة التنمية المحلية، نفذت مشروعات باستثمارات بلغت 360 مليار جنيه خلال 10 سنوات، موضحًا أن المشروعات بتوجيهات الرئيس السيسي ومتابعة دقيقة من رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل مشروعات التنمية المحلية

وأشار إلى أن المشروعات تنوعت ما بين رصف طرق ورفع كفاءة للطرق المحلية وإنشاء الكباري على المزلقانات الخطرة وإنشاء مشروعات بمياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، ورفع مستوى النظافة العامة والميادين والإنارة وتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية بواقع 12 ألف مشروع في ملف الطرق باستثمارات تصل إلى 90 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ 2000 مشروع لتحسين البيئة ومنظومة المخلفات، وتغطية المجاري المائية داخل الكتل السكنية حيث تم صرف 57 مليار جنيه لـ 7200 مشروع ضمن خطط الوزارة. 

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