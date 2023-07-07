طبيب بالقليوبية ينقذ طالبة من اعوجاج العمود الفقري وتحدب الظهر

تمكن فريق طبي بمحافظة القليوبية بقيادة الدكتورسعيد محمود استشارى جراحات وتشوهات العمود الفقرى من إعادة الأمل لحالة طبية لطالبة بالصف الثانى الثانوى 17 عاما كانت تعانى من اعوجاج بالعمود الفقرى وتحدب شديد بالظهر تسبب فى تشوه وقصر القامة لها مما أضرها نفسيا ومرورها بحالة نفسية أثرت على علاقتها بالأخرين وعزوفها عن الخروج من المنزل خوفا من التنمر عليها.

استبعاد وجود عيوب خلقية فى النخاع الشوكى

قال الدكتور سعيد محمود إنه تم استقبال الحالة وتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة عادية واخرى لتصوير أوضاع العمود الفقرى بشكل كامل ورنين مغناطيسي للعمود الفقرى واجراء اختبارات وظائف التنفس والتحاليل المعملية كاملة وتم استبعاد وجود عيوب خلقية فى النخاع الشوكى والضفيرة العصبية حتى يتسنى اجراء الجراحة بدون مضاعفات.

وأشار إلى أنه تم إجراء العملية الجراحية على 3 مراحل؛ الأولى تمثلت فى اجراء عملية فتح من الأم وخلخلة وتسليك العمود الفقرى وتركيب أنبوبة صدرية.

والثانية تمثلت فى عمل شد لعظام الجمجمة ونوم المريضة فى السرير لمدة اسبوعين بطريقة مستقيمة حتى يتم تطويل العضلات.

وبعدها تم إجراء الجراحة الثالثة من الخلف باستعدال العمود الفقرى واستئصال التحدب واستئصال 5 ضلوع وتركيب جهاز من التيتانيوم ومسامير واعمدة وخلال الجراحة تم الاستعانة بجهاز لقياس حساسية الأعصاب للتنبيه بأى مضاعفات للأعصاب.

كما أشار الدكتور سعيد محمود إلى أن العملية نجحت وتم تطويل الفتاة 10 سم واستئصال التحدب وأصبحت مقبلة على الحياة.