موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يستعد فريق الزمالك لخوض غمار الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه فيوتشر في لقاء المركز الثالث.

يتنافس الزمالك وفيوتشر على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، إذ يفصل بينهما نقطتين فقط قبل انتهاء المسابقة بثلاثة أسابيع.

فيوتشر يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 58، ويليه الزمالك رابعًا بفارق نقطتين، بينما يتصدر الأهلي بـ 72 نقطة، وعلى بعد خطوات قليلة من حسم اللقب المحلي في الموسم الحالي.

ويدخل الزمالك مباراة فيوتشر بمعنويات عالية بعد سداسية المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك وفيوتشر:

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر مساء السبت عند دقات الساعة التاسعة مساءً على استاد السلام وستنقل المباراة على شاشة قنوات أون تايم سبورتس.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد فيوتشر:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السيسي – عمر جابر – أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: على ياسر – إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري.

تمرن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وضع محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، برنامجًا تأهيليًا؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وقام اللاعب بالركض حول الملعب بجانب أداء تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

خاض عماد دونجا مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

اجتمع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.