كشري يطالب برحيل أفشة عن الأهلي

طالب أحمد كشري نجم الأهلي الأسبق، برحيل محمد مجدي أفشة عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد كشري خلال تصريحات تليفزيونية أن رحيل أفشة سيكون القرار الأمثل حال تلقيه عرض مناسب من أم صلال القطري، مشيرا أن أفشة لاعب كبير ولكنه لا يمر بأفضل أحواله مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

وأضاف المدير الفني السابق لنادي إنبي أن أفشة يحتاج لتغيير وجهته في المرحلة القادمة لأنه لم يشارك بصفة أساسية منذ فترة وعندما شارك تعرض لانتقادات كما أنه حقق العديد من البطولات.

وعن رحيل حمدي فتحي عن الأهلي قال كشري أنه رحل إلى الوكرة القطري في الوقت المناسب بعد أن حقق كافة البطولات مع الأهلي تقريباً.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة ويفصله عن بيراميدز وصيف المسابقة 5 نقاط بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على زعيم الثغر من أجل وضع الرتوش الأخيرة على حسم لقب الدوري، إذ سيحتاج الأهلي لنقطة واحدة على أقل تقدير لاستعادة اللقب الغائب منذ عامين.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلى صعيد مسابقة كأس مصر، فازالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 6 ـ 1 في المباراة التى جمعتهعما مساء أمس الثلاثاء لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، والتي يسعى الأبيض من خلالها إلى التتويج باللقب لحفظ ماء الوجه وإنقاذ موسمه المحلي بعد تأكد خسارته لمسابقة الدوري الممتاز كذلك الخروج من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.