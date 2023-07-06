عمرو مصطفى يفضح مصدر ألحان ويجز على الهواء.. عندي دليل

قال الفنان عمرو مصطفى، إن مطرب الراب "ويجز" يشتري توزيعات ألحان جاهزة من أحد التطبيقات التي تبيع الألحان بمقابل مادي، موضحًا أنه يمتلك الدليل على شرائه الألحان.

وأضاف عمرو مصطفى، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك عددًا من الشباب من يشتري الألحان بنفس طريقة ويجز، معتبرًا إياها بالطريقة الجديدة والجيدة، منوهًا أن الأمر يعد تطورًا كبيرًا فى عالم الفن والموسيقى.

وأشار إلى أن هناك شكل جديد للموسيقى في العالم كله وهو شراء التوزيعات من الخارج، موضحًا أنه بالاعتماد على هذا التطبيق سيكون هناك سهولة في الأغاني، مشددًا على أن اختيار الموسيقى صعب وما يحدث الآن ليس عيبًا.

وفي أواخر الشهر الماضي، تعرض مطرب الراب ويجز إلى موجة حادة من الانتقادات خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه التعاقد على جولة حفلات عالمية مقرر إقامتها في صيف 2023، واتضح أن الشركة المنظمة للحفلات تدعم "مجتمع الميم" بصورة كبيرة والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والغضب لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهيره.

ونشر مطرب الراب ويجز، صورة البوستر الرسمي للحفل، وأعلن عن موعد حفلاته في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، قائلًا: "الجولة العالمية المتوقعة لهذا الموسم، جولة WEGZ العالمية، تمهيدًا للموسيقى العربية في جميع أنحاء العالم".

ولكن بالتدقيق اتضح أن تلك الشركة التي تعاقد معها ويجز تدعم مجتمع "الميم" بشكل كبير، والذي الذي جعل الجماهير تفتح أبواب النيران عليه، خصوصًا أن المجتمع المصري يرفض هذا الفعل.

أول رد فعل من ويجز بعد مهاجمته من قبل الجماهير:

بعد أن نشر البوستر الرسمي لحفلاته الموسيقية المقبلة، والتي أظهرت أن الشركة المنظمة تدعم مجتمع الميم، قام ويجز بحذف الصورة من حسابه بتطبيق إنستجرام فى أول رد فعل له بعد الهجوم الذى تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.