عمرو مصطفى: "أغنية بشرة خير حققت 500 مليون دولار"

قال الفنان عمرو مصطفى، إنه يطالب بإعادة صياغة عقود المبدعين من شعراء وملحنين ومؤلفين مع شركات الإنتاج، مؤكدًا أنه يجب أن يكون المبدع على رأس الهرم الفني بدلًا من المنتج والمطرب.

وأضاف مصطفى، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يريد عودة الموسيقى في مصر إلى ما كانت عليه، متابعًا: "أغنية بشرة خير تعيشني أنا وأهلي طوال العمر بتجيب فلوس باستمرار وحققت 500 مليون دولار، ورغم ذلك تنازلت عن حقوقي في الأغنية".

وأشار إلى أن أغنية "يوم ورا يوم" حققت نجاحًا كبيرًا ووصلت لـ100 مليون مشاهدة ولم يتنازل على حقوقه بها، ناصحًا الفنانين الشباب بعدم التنازل عن حقوقهم، إذ إن الأغاني تحقق الكثير من الأرباح.

وأغنية بُشرة خير غناها الفنان الإماراتي حسين الجسمي ولحنها عمرو مصطفى ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وتدعو الأغنية المواطنين للنزول للتصويت بانتخابات الرئاسة يومى 26 و27 مايو عام 2014 التي تنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمعارض حمدين صباحي، وأصبحت الأغنية الرسمية لمؤيدي الرئيس السيسي إلى جانب أغنية تسلم الأيادي.

كلمات الأغنية:

وتبدأ الأغنية بـ: “دي فركة كعب وهتعملها.. قصاد الدنيا هتقولها.. وخد بقى عهد تعدِلها.. سكت كتير.. خَدِت إيه مصر بسكوتك.. ماتستخسرش فيها صوتك.. بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير”.

وتقول كلمات الأغنية، التي كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها عمرو مصطفى: «قوم نادي ع الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب السكندراني اللمة دي لمة رجال.. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبة الجُمال».

وتمضي قائلة: «ماتوصيش السوايسة الدنيا هايصة كده كده والإسماعلاوية ياما كادوا العدا.. كلمني ع الشراقوه وأحنا ويا بعض أقوى وأحنا ويا بعض أقوى وأملنا كبير».

واختتم الجسمي كلماتها بقوله: «بحيري منوفي أو دمياطي دول أقربلي من إخواتي.. حلايب أهل وقرايب ناديلهم رووح.. وأكتر حاجة فيها ميزة نشوف حبايبنا في الجيزة.. يا مرحب ألف خطوة عزيزة بناس مطروح».