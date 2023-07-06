هيثم شاكر يتصدر تريند يوتيوب بـ "حكايتنا كملت" بعد طرحها بساعات

طرح النجم هيثم شاكر، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتصدرت التريند عقب طرحها بساعات، خاصة أنها تحمل الطابع الرومانسي.

وتعاون هيثم شاكر في الأغنية مع الشاعر تامر حسين في أول تعاون يجمع بينهم، والملحن محمد الصاوى، والموزع شريف مكاوى.

أغنية " حكايتنا كلمت"، وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى، منتج منفذ فادي صبحي، وإنتاج شرقي برودكشن، مدير تصوير رامي عادل، و‘خراج محمد القاضي.

المنصات الغنائية الرقمية

ويواصل المطرب هيثم شاكر تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه لجمهوره خلال الفترة المُقبلة عبر موقع يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

يذكر أن أغنية "بصة " كانت أخر أغاني المطرب هيثم شاكر والتي طرحها من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم، وهي الأغنية التى أطلق عليها هيثم شاكر فى بداية تسجيله للأغنية أسم مليون دولار إلا أنه قرر تغير أسمها إلى بصة، لكونها أبسط واسمها فى حفظها لدى الجمهور.