هيثم شاكر يتصدر يوتيوب بأغنية " حكايتنا كملت"

تصدرت أحدث أغاني هيثم شاكر المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، التريند عقب طرحها بساعات، خاصة أنها تحمل الطابع الرومانسي.

وتعاون هيثم شاكر في الأغنية مع الشاعر تامر حسين في أول تعاون يجمع بينهم، والملحن محمد الصاوى، والموزع شريف مكاوى.

أغنية " حكايتنا كلمت"، وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى، و‘خراج محمد القاضي.

هيثم شاكر

ويواصل المطرب هيثم شاكر تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه لجمهوره خلال الفترة المُقبلة عبر موقع يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

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وكان جمع الفنان هيثم شاكر بأغنيته الجديدة البصّة، أكثر من 350 ألف مشاهدة، وذلك خلال 10 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

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تفاصيل أغنية هيثم شاكر “البصة”

أغنية “البصة” من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع:وسام عبدالمنعم، وتقول كلماتها" ظهر في اتجاهي لفت لي انتباهي حصل شق الهي ويمي قل اعيد لقيته في ثواني نزلزل كياني عن الناس لهاني وخدني العالم جديد ولا يغيبش عنك جمال ملوش لسان حاجات اجمل من الخيال قلبي لما قال لي الله يا. عيني. بصت عيونه نار بجد هزار ولا يغيبش. عنك حاجه اجمل من الخيال وقال لي الله يعني".

هيثم شاكر

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ هيثم شاكر من خلال أغنية “مسيلي على عيونك”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"مسيلي على عيونك وياريت تتوصى وبزيادة وصلي سلام مخصوص جدا وموجه كالعادة من قلبي لقلبك قوله واحشني قريب نتقابل

انا عارف ان انت بتنسى لكن تنسى فكله الا ده ليك هنا هنا جوة قلبي وجوايا شوق نفسه يلقاله نهاية وارتاح شوية من سهر لياليه ياه ده انا بعدك مخليني فحالة وانا هحكي ليك انا كنت حاسس ايه كلامك على بالي بيبقالي ونس بيك بصبر بيه حالي على ليالي غياب ليك وكله يهون عادي عشان خاطر معاليك وحضنك لو جالي كلام تاني هيتقال عيونك وحشاني وليها عندي استقبال ماظنش يخطرلك لا فعقل ولا فبال ".

وكانت دخلت أغنية "شفت" للفنان هيثم شاكر والفنانة ميرنا هشام قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع شريف مكاوي.

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وتقول كلماتها: "شفت يا حبيبي

ايه يا حبيبي شفت

شفت يا حبيبي

ايه يا حبيبي شفت



شفت العند ازاي ضيعنا

ازاي خلانا توهنا وكبرنا

الدنيا ما بيننا وقولنا قدرنا

ساقنا الكبرياء



بكلمة حب كانت هتعدي

ليه سنة بسنة قلبنا تحدي

ليه ولا جيتلك أو جيت عندي

رغم الاشتياق



ايه في الدنيا دي ايه يستاهل

إننا نبعد كده بالساهل

ونقول يسأل يا أنا مش سائل

هد العند حبايب ياما



غريبة الناس بتعيش تتمنى

تلاقي حبيب بعدين تستنى

يطول البعد وادينا عملنا

زي الناس دي وقولنا كرامة



استنينا مين يجي الأول

باخ البعد ما بينا وطول

اتلككنا بقينا بنهول

سيبنا ايه لاتنين أعداء



ده اللي ما بينا كان أحلى

وأكبر

ليه أنا عاندت وليه بتتكبر

فاضل ايه فالدنيا يصبر

قلبنا عالفراق



بكلمة حب كانت هتعدي

ليه سنة بسنة قلبنا تحدي

ليه ولا جيتلك أو جيت عندي

رغم الاشتياق



ايه في الدنيا دي ايه يستاهل

إننا نبعد كده بالساهل

ونقول يسأل يا أنا مش سائل

هد العند حبايب ياما



غريبة الناس بتعيش تتمنى

تلاقي حبيب بعدين تستنى

يطول البعد وادينا عملنا

زي الناس دي وقولنا كرامة



استنينا مين يجي الأول

باخ البعد ما بينا وطول

اتلككنا بقينا بنهول

سيبنا ايه لاتنين أعداء



شفت العند ازاي ضيعنا

ازاي خلانا توهنا وكبرنا

الدنيا ما بيننا وقولنا قدرنا

ساقنا الكبرياء



شفت يا حبيبي

ايه يا حبيبي شفت

شفت يا حبيبي

ايه يا حبيبي شفت".

هيثم شاكر

وكان هيثم شاكر، قد طرح أخيرًا، أغنية بعنوان "أعدائك كترت"، عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات معتز الإمام وألحان محمود أنور وتوزيع وسام عبد المنعم.