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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السعودية تنفذ حد الحرابة بحق رجل أنهى حياة آخر

علم السعودية
علم السعودية

نفذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حد الحرابة بحق متهم بمنطقة مكة المكرمة، أنهى حياة رجل.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها " إن هايف بن سحم بن عبد الله السبيعي - سعودي الجنسية - أقدم على قتل عايض بن حمود بن سودان الشلوي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه وضربه، وسلب مركبته وسلاحه وسلب عدة مركبات أخرى، وتعاطي مادة الإمفيتامين المخدر وعقوق والدته"

وأضاف البيان "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وذلك بقتله".

وأوضح البيان أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي - سعودي الجنسية - يوم الخميس بتاريخ 18 ذو الحجة 1444هجري الموافق 6 يوليو 2023، بمنطقة مكة المكرمة".

وتابع البيان أن وزارة الداخلية "إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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