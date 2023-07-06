صحة الشرقية: "نقل فريق المركز الطبي بأبو حماد لانصرافهم قبل المواعيد الرسمية"

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الخميس، جولة تفقدية استهدفت متابعة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في يومها الـ 12 على التوالي، والتي انطلقت يوم الأحد قبل الماضي على مستوى الجمهورية، وذلك بمركز ومدينة أبو حماد.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية بكل من وحدة طب الأسرة بصفط الحنة، ومركز طب الأسرة بالصوة، ومكتب صحة أول، والمركز الطبي بأبو حماد، التابعين للإدارة الصحية، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية لهم، وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وغيرها.

وقرر وكيل الوزارة أثناء المرور إخلاء طرف الفريق الطبي المُكلف بالعمل بالنوبتجية بالمركز الطبي بأبو حماد، وإعادة توزيعه حسب حاجة العمل، نظرًا لانصرافهم قبل مواعيد العمل الرسمية وإغلاق المركز.

وتابع وكيل الوزارة أيضًا عمل الفرق الطبية المتحركة والمنتشرة بمدينة أبو حماد، تابع خلالها تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمنازل، مؤكدًا أهمية تقديم الرسائل الإرشادية والتوعوية لهم، والتعريف بجميع الخدمات الصحية المقدمة لهم، خلال الـ100 يوم ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، موجهًا منسق المبادرة بالإدارة الصحية بأهمية عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع تأكيد حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.