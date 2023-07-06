عبدالله عطيف في تدريبات الأهلي السعودي

أعلن النادي الاهلي السعودي عن التعاقد مع عدد من اللاعبين لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وقبل بداية الموسم الجديد بعد العودة لدوري المحترفين السعودي، ومن بينهم اللاعب عبدالله عطيف لاعب الهلال السابق.

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وتعاقد الأهلي مع اللاعب عبدالله عطيف في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الهلال، بعد نهاية عقد اللاعب مع الزعيم، وعقب 10 مواسم قضاها مع الهلال شارك خلالها في تحقيق الفريق إنجازات محلية وقارية.

عبدالله عطيف في تدريبات الأهلي

من المقرر أن يحضر عبدالله عبدالله عطيف اول حصة تدريبيه في نادي الأهلي غدًا الجمعه، 7 من شهر يوليو الجاري، استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

ويعسكر نادي الأهلي في سلوفينيا لتجهيز اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن المقرر أن يتواجد عطيف ضمن قائمة الفريق المسافرة للدولة الاوروبية.

تواجد في تدريبات النادي الاهلي اليوم الثنائي الهجومي عمر السومة وروبيرتو فيرمينيو، وسط حضور جماهيري لتشجيع الوافد البرازيلي الجديد، بالإضافة لمعشوق الجماهير الجداوية الدولي السوري السومة.

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يذكر ان نادي الاهلي استعاد خدمات عمر السومة بعد نهاية إعارته لفريق العربي القطري، وتعاقد مع روبيرتو فيرمينيو من نادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الحصول على خدمات ادوارد ميندي من نادي تشيلسي الإنجليزي.

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