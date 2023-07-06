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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصرى وحرس الحدود.. التعادل يؤجل الحسم للوقت الإضافي بكأس مصر

المصري وحرس الحدود
المصري وحرس الحدود

انتهت مباراة المصرى وحرس الحدود بالتعادل بهدفين لكل فريق في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الستة عشر من مواجهات بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

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ملخص مباراة المصرى وحرس الحدود

افتتح التسجيل اللاعب فلانتين أودو لنادي حرس الحدود في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 46 عاد اللاعب عبده يحيي في النتيجة لـ المصرى البورسعيدي.

عاد إيمانويل ديفيد ليعطي التقدم لصالح الحدود في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، لكن إلياس الجلاسي كان له رأي أخر وينجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 قبل نهاية اللقاء بلحظات قليلة ليتجه الفريقين للوقت الإضافي.

في الدقيقة 94 من عمر اللقاء أهدر اللاعب مروان حمدي فرصة سهله للغاية كانت ستاخذ الفريق البورسعيدي لدور ربع النهائي لكن أحمد فوزي تصدي لها بطريقة رائعة. 

وشهدت الدقيقة 97 هجمة خطيره اخرى من جانب النادي المصرى لكن تصدي لها أحمد فوزي مرة أخرى، لياخذ بيد فريقه للوقت الإضافي بعد التعادل بهدفين لكل فريق على ملعب برج العرب.

وحصل اللاعب ابراهيم القاضي على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 70 كانت سببًا في طرده من اللقاء، وخسارة الحدود للاعب من قائمة الفريق امام المصرى.

 

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