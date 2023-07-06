مصرع طفل بطلق ناري فى الرقبة بقرية العركى بفرشوط

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، إثر إصابته بطلق ناري فى الجهة الأمامية بالرقبة فى قرية العركي التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا .

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغ بمصرع طفل إثر إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع طفل يدعى علي سعدي جمعة، يبلغ من العمر 8 أعوام، إثر إصابته بطلق ناري بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.