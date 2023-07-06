"الرقابة الصحية" تزور السويس استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الشامل بها

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن أهم ما يميز مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تبنته الدولة ويحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي هو إلزام المنشآت الصحية كافة بتطبيق معايير جودة عالمية، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على حصول المواطن المصري على خدمات صحية وفق أحدث ما وصلت إليه العلوم الطبية في مجالات التشخيص والعلاج.

وأكد الدكتور أحمد طه أن معايير الجودة تضمن أمان وسلامة المرضى والأطقم الطبية، كما تستهدف تقليل الهدر في الأدوية والمستلزمات والفحوصات الطبية لأدنى مستوياته على المدى المتوسط والطويل، كما تحد من فرص حدوث المخاطر والكوراث التي تهدد أمان وسلامة المنشآت الصحية والبيئة المحيطة بها.

تطوير المنشآت الصحية:

وأشاد الدكتور أحمد طه بجهود محافظة السويس في تطوير المنشآت الصحية وتذليل كل التحديات التي تواجه الهيئات الثلاث المنوط بها تطبيق المنظومة، وبالدور الوطني الذي يقوم به أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب ودعمهم المستمر للقطاع الصحي في مصر.

جاءت هذه التصريحات عقب الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم لهيئات التأمين الصحي الشامل وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بمقر ديوان محافظة السويس، بحضور اللواء عبدالحميد صقر، محافظ السويس، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة بمجلس النواب، وذلك في إطار الاستعدادات الجادة لإطلاق المنظومة رسميًا بمحافظة السويس والوقوف على أحدث المستجدات الخاصة بتطبيقها، ومناقشة أهم مخرجات زيارة الوفد البرلماني إلى المنشآت الطبية بالمحافظة وقراءتهم للمشهد الصحي واحتياجات المواطنين وتقييمهم لمدى جودة الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أنه تم حتى الآن تسجيل واعتماد 10 منشآت صحية بالسويس وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR ) الحاصلة على الاعتماد الدولي من "الإسكوا"، مؤكدًا وجود تنوع في مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة، مما سيسهم في تحقيق حالة من التنافس الإيجابي لصالح المواطن المصري لحصوله على خدمة صحية ذات جودة عالية.

ومن جانبه، رحب اللواء أركان حرب/ عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بوفد الهيئة واستعرض جهود المحافظة في تجهيز وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، وسبل توفير الدعم المالي اللازم من المحافظة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة التي يصل عدد سكانها إلى 761902 نسمة، لافتًا أنه تم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمراكز الطبية المتميزة بعد تطويرها، إلى جانب إنشاء المجمع الطبي الجديد، بتكلفة 4 مليارات جنيه، على مساحة تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم تخصصات طبية لم تكن متوافرة في السويس من قبل ويوفر 427 سريرًا، و110 أسرة عناية مركزة و70 سرير غسيل كلوي و54 حضانة أطفال، 64 عيادة خارجية، ويمثل مركز الخدمات الطبية لمشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير 26 مركزًا طبيًا و3 مستشفيات، هى: الصدر وحوض الدرس ومبنى اللجان المتخصصة.

كما ثمن الدكتور أشرف حاتم مجهودات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نحو تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية الوطنية لتوفير منظومة صحية لائقة تشمل جميع المواطنين، ودورها في وضع معايير جودة للخدمات الصحية بالمقاييس العالمية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لتنمية قدرات المنشآت لتطبيق معايير الجودة والاستعداد للتسجيل والاعتماد وانضمامها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور/ حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التعاون التام مع أطراف المنظومة الصحية كافة بالمحافظة، مثمنًا حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم للهيئة للعمل بشكل جاد نحو نجاح المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تقديم أوجه التعاون كافة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما تم بالفعل في مراكز ووحدات الرعاية الأولية الصحية الجديدة ومجمع السويس الطبي، ومستشفى الجراحات الدقيقة والمتخصصة بحوض الدرس، ومستشفى الطوارئ بالعين السخنة، ومرورًا بتقديم الدعم الفني للفرق الطبية للتعريف بالمعايير وكيفية تطبيقها، ثم إجراء الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت ومنحها التسجيل أو الاعتماد، وصولًا إلى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة لخدمة المريض المصري.

وعقب الاجتماع، شارك رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له، بجولة ميدانية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة لرعاية الصحية، والتي شملت المجمع الطبي بالسويس، إلى جانب تفقد المستشفى الجامعي والعيادات الخارجية التابعة له والتي تشمل عيادات لمختلف التخصصات الطبية.

وخلال اجتماعه بفريق العمل بفرع السويس، ناقش الدكتور أحمد طه خطة الفرع لتأهيل المنشآت الطبية بالمحافظة وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة للتسجيل والاعتماد بشبكة الهيئة، مشددًا على أهمية التعاون مع مقدمي الخدمات الصحية كافة لتقديم ما يلزم من دعم فني لتطبيق المعايير، مع ضرورة نشر الوعي بثقافة الجودة على أوسع نطاق وما يحققه الحصول على اعتماد GAHAR من توفير للتكلفة ومنع الهدر لموارد المنشأة، فضلًا عن ضمان سلامة المرضى والأطقم الطبية وكذلك أمان وسلامة المنشآت الصحية من خلال ندوات التوعية الجماهيرية بمنظومة التأمين الشامل بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

حضر الاحتماع، الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع، والدكتور إسلام الفقي، مدير فرع الاعتماد والرقابة الصحية بالسويس.