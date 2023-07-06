أزمة المنتدبين في التأمينات .. "القومية للتأمين" تكشف التفاصيل

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن حقيقة وجود أزمة تسمى المنتدبين في التأمينات، مؤكدا أنه كلام مبالغ فيه.

وتابع عوض في تصريحات له، أن عدد المنتدبين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكثر من 1400 منتدب وأسباب انتهاء الانتداب متعددة، متابعا: كان لدينا 1728 منتدبا تم إنهاء انتدابهم خلال الفترة الماضية بناء على طلب 513 منتدبا منهم، أما بناء على طلب جهة العمل حوالي 565 منتدبا، ولأسباب قانونية متعلقة بالذمة حوالي 80 شخصا، ولاختلاف الأجور حوالي 60.

ذوي الكفاءة

وتابع: هناك مؤهلات لا تتناسب مع طبيعة العمل بالهيئة وهناك حالات لا تنطبق عليها شروط النقل، مؤكدا أن الهيئة لم ولن تتخلى عن الموظفين ذوي الكفاءة والذمة والمخلصين للهيئة.