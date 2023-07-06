محمد عبد الرحمن يروج لـ "البطة الصفرا" قبل طرحه فى السينمات

حرص الفنان محمد عبد الرحمن توتة، على الترويج لفيلم “البطة الصفرا"، الذي من المُقرر طرحه في دور العرض خلال موسم أفلام صيف 2023، بعد الانتهاء من تصويره كاملًا منذ ديسمبر الماضي.

محمد عبد الرحمن توتة

وشارك محمد عبد الرحمن، جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، مجموعة من الألعاب على شكل “بطة” ذات اللون الأصفر، وكتب قائلًا: “إيه حوار البطة الصفرا ده؟”.

وكانت انتهت أسرة فيلم "البطة الصفراا" بطولة محمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل من تصوير المشاهد الأخيرة للعمل.

البطة الصفرا

غادة عادل أمام توتا للمرة الثانية فى السينما

ويجمع "البطة الصفرا" محمد عبد الرحمن وغادة عادل للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

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قصة البطة الصفرا

تدور قصة الفيلم حول عصابة تتزعمها امرأة وفى إطار كوميدى تتوالى الأحداث لإيصال رسالة عدم الانحراف فى الطرق غير المشروعة التى حتمًا ستؤدى إلى نهاية غير سعيدة.

البطة الصفرا



أبطال فيلم البطة الصفرا

يشار إلى أن فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

الدعوة عامة

وكانت آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا في السينمات فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.