بريطانيا تُقر نظام عقوبات جديدة على إيران

أعلنت "لندن" أنها ستُقر نظام عقوبات جديدة على "طهران"، ما يمنحها مزيدًا من السُلطات لاستهداف أصحاب القرار في إيران، حسبما أفاد وزير الخارجية البريطاني، "جيمس كليفرلي".

وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الخميس، يأتي الإعلان عن مشروع القانون، المفترض أن يحال على البرلمان لإقراره في الأشهر المُقبلة، عشية إعلان عقوبات جديدة تستهدف مسئولين عن انتهاك الحقوق.

من جهته، أوضح كليفرلي أمام مجلس العموم قائلًا: إنَّ "النص المقترح هو بمثابة "صندوق أدوات أفضل ألا أستخدمه"، لكن القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أو لا هو بيد النظام الإيراني".

احتجاجات واسعة في إيران:

عرفت إيران احتجاجات واسعة إثر وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، عن 22 عامًا في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس.

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن السُلطات في بريطانيا أحصت مُنذ بداية 2022 أكثر من 15 "تهديدًا موثوقًا به" باغتيال أو اختطاف بريطانيين أو أشخاص مُقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران "أعداء للنظام".

قالت الوزارة: " إن النظام دعا علنًا إلى قتل أو اختطاف هؤلاء الأشخاص، وفي بعض الحالات اعتقل وضايق" عائلاتهم في إيران"، مُتهمة أجهزة الاستخبارات الإيرانية بإقامة ما سمته "علاقات وثيقة مع جماعات إجرامية في المملكة المتحدة وأوروبا لتطوير قدرات شبكتها".

ذكر وزير الخارجية البريطانية بأن قناة تلفزيونية إيرانية خاصة "اضطرت إلى إغلاق مقرها في لندن" بسبب تعرض موظفيها "لتهديدات بالخطف" أو "القتل".

تُجدر الإشارة إلى أن نظام العقوبات البريطاني الجديد المرتقب يتضمن إقرار معايير جديدة لاستهداف أفراد وكيانات في إيران، كما يُتيح استهداف "أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم"، فضلًا عن أنه يُتيح فرض عقوبات متصلة بـ"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة إيرانية".