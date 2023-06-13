بريطانيا.. وفاة وإصابة 6 أشخاص في نوتنغهام والشرطة تُعلن اعتقال مشتبهًا

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص يبلغ 31 عامًا بعد حادث شهدته مدينة نوتنغهام أوقع 3 ضحايا و3 مصابين آخرين، فيما شهدت المدينة حالة استنفار أمني وإغلاق للطرق.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنها لا تزال تواصل التحريات من أجل الوقوف على ملابسات ما حدث، بعد العثور على 3 ضحايا بحوادث متفرقة في مدينة نوتنغهام.

وتعاملت قوات الأمن في بريطانيا مع سلسلة من الحوادث منذ فجر اليوم الثلاثاء في مدينة نوتنغهام، إذ قُتل شخصين طعنا ثم دهس "فان" مجموعة من الأشخاص، كما عثر لاحقا على شخص مقتول في نفس المنطقة.

ووقعت 3 عمليات أمنية متزامنة أيضا في أنحاء متفرقة ومتباعدة وسط لندن.

حادث كبير في نوتنغهام

ولم تتضح بعد دوافع الحادث، سواء كان إجراميا أو إرهابيا، كما لم تكشف الشرطة بعد عن هوية الشخص المشتبه به، كما هو المعتاد في بداية التحقيقات، حتى تتمكن من التوصل للنتائج.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ما وقع في نوتنغهام وُصف بـ"الحادث الكبير" الذي اضطر إلى إغلاق المدينة.

وذكر المصدر أن الشرطة تلقت اتصالًا على الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، من أجل الذهاب إلى منطقة في وسط مدينة نوتنغهام، حيث عثرت على جثماني قتيلين.

وعقب ذلك، وقف عناصر الشرطة على حادث أخرى في شارع "مليتون"، حيث حاول سائق سيارة "فان" أن يصدم 3 أشخاص، فأصابهم بجروح ونقلوا إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

وجرى العثور على جثة قتيل آخر ثالث في شارع "مغدالا"، ثم تمكنت الشرطة من توقيف شاب يشتبه في أن يكون الضالع في الجريمة.

وقال شهود إنهم تابعوا لحظة اعتقال المشتبه فيه، وسمعوا صوت الرصاص، على نحو الساعة الخامسة والنصف صباحا.

حادث مروع ومأساوي

ومن جانبها، قالت قائدة الشرطة كيت مينيل إن هذا حادث مروع ومأساوي أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وأضافت أن هذه الحوادث الثلاثة كلها مرتبطة ولديهم رجل رهن الاعتقال.

وأفادت مينيل بأن التحقيق في مراحله الأولى، ويعمل فريق من المحققين على تحديد ما حدث بالضبط.

دعوات لتجنب الطرقات المغلقة

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة إغلاق العديد من الطرق في جميع أنحاء المدينة أثناء التحقيق في الحادث، ودعت المواطنين وسائقي السيارات إلى تجنب الطرقات المغلقة واتخاذ طرق بديلة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة تقف بالقرب من طوق أمني في عدة مواقع بوسط المدينة.

نوتنغهام مدينة يبلغ تعداد سكانها حوالي 350000 نسمة، وتقع على مبعدة نحو 190 كيلومترا شمال لندن.

وقالت شبكة Nottingham Express Transit (NET) أيضا إنها علقت جميع خدمات المترو بسبب "حوادث خطيرة في جميع أنحاء المدينة والضواحي".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: