بريطانيا تشهد صيفًا ملتهبًا وحرارة لم تسجل منذ 140 عامًا| شاهد

سجلت لندن درجات حرارة غير مسبوقة لم تسجل منذ 140 عامًا (1884)، وتشهد بريطانيا صيفًا ملتهبًا خلال 2023، وبلغ متوسط درجة الحرارة أعلى من المعتاد في مُدن الضباب بسبب تغيير المناخ بفعل العوامل البشرية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، في لندن، إن أعلى درجة حرارة سُجلت الشهر الماضي، كانت 32.2 درجة مئوية، وهذا المستوى يتجاوز كثيرًا درجات الحرارة القصوى المعتادة في لندن، والتي تدور عامةً في فلك الــ20 درجة مئوية .

درجات الحرارة في لندن تتخطى المعدلات الطبيعية





تعيش العاصمة البريطانية لندن، هذه الأيام، أجواء حارة، حيث تصل درجة الحرارة أثناء النهار إلى نحو 30 درجة مئوية مع رطوبة خانقة.

وصرح مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة "The Met Office" أن الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة مستمرة، وتصل يوم الخميس المقبل إلى 35 درجة مئوية في العاصمة، وهذا ما يجعله أكثر أيام السنة حرارة في إنجلترا على مدى سنوات طويلة ولا تنافسه في ذلك إلا مدينة "كنت" التي تقع في جنوب شرقي إنجلترا والتي سبق أن سجلت درجة حرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية في عام 2003.



ووفقاً لمكتب الأرصاد، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً بعد انحسار موجة الحر التي لا تتعدى بضعة أيام وقد تصل إلى 25 درجة مئوية في بداية الأسبوع المقبل، وربما تشهد العاصمة بعض الأمطار الخفيفة أيضاً، وكذلك الحال مع بقية مدن المملكة المتحدة التي ستكون انعكاساً للأجواء في العاصمة مع بعض الفروقات الطفيفة وخاصة في المناطق الشمالية الغربية.



وتعود أسباب موجة الحر التي تجتاح البلاد إلى انخفاض الضغط على المحيط الأطلسي وارتفاع ضغط الهواء الساخن المتجه من إسبانيا وفرنسا إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة المتحدة، وفق ما أوضحه مكتب الأرصاد الجوية، الذي حذر سائقي السيارات من الأعطال التي يمكن أن تصيب سياراتهم جراء ارتفاع درجات الحرارة، ونصحهم بالتأكد من سلامة محركات السيارات قبل البدء بالرحلات الطويلة على الطرق الخارجية.



وقد شهدت الشوارع والطرق الخارجية في العاصمة والمدن الأخرى ازدحاماً شديداً بسبب تزامن موجة الحر مع العطلة الصيفية المدرسية ورغبة العوائل بالقيام برحلات التخييم والسياحة الداخلية والخارجية وقد اكتظت الطرق بالسيارات الكبيرة التي تعلوها المراكب النهرية الخفيفة والدراجات الهوائية وعدد التخييم والشواء والسباحة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "درجات حرارة غير مسبوقة لم تسجل منذ عام 1884 شهدتها بريطانيا خلال شهر يونيو الماضي، إذ بلغ متوسط درجة الحرارة 15.8 درجة مئوية و يعزو الخبراء هذا الارتفاع بسبب تغير المناخ بفعل العوامل البشرية".

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