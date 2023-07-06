بينكو تطلق أحدث هواتفها bencoV90 و benco S1

أعلنت شركة بينكو، العلامة التجارية المتخصصة في صناعة الهواتف المحمولة عن إطلاق هاتفيها الذكيين الجديدين والمبتكرين، bencoV90 و benco S1 .

benco تتواجد بقوة في دول الصين والهند وتايلاند وبنجلاديش ونيبال والمملكة العربية السعودية والإمارات وأفريقيا ومصر.

تعد هواتف بينكو الحديثة مثال لفترة جديدة من الابتكار التكنولوجي ومن المتوقع أن تحدث ثورة في صناعة الهواتف المحمولة.

تم تصميم هاتف بينكو V90 لتوفير أداء استثنائي، حيث يتمتع بمعالج ثماني النواة قوي و4GB من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يوفر سرعة فائقة وقدرات متعددة المهام بسلاسة.

يتميز بشاشة Full HD+ بحجم 6.82 بوصة توفر تجربة مشاهدة مذهلة ومليئة بالتفاصيل.

وبفضل سعة التخزين الداخلية الكبيرة بحجم 128GB وإمكانية التوسعة حتى 512GB، يمكن للمستخدمين تخزين العديد من الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات بسهولة.

يحتوي بينكو V90 أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 16MP وكاميرا أمامية بدقة 8MP، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة بتفاصيل دقيقة.

هذا الهاتف يتمتع ببطارية طويلة الأمد بسعة 5000mAh وقدرات الشحن السريع، يوفر بينكبينكو S1، من ناحية أخرى، يتميز بتصميم أنيق وأنحف بمواصفات مذهلة.

يتميز بمعالج ثماني النواة موثوق و6GB من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يضمن أداءً سلسًا للمهام اليومية. يوفر شاشة HD+ بحجم 6.79 بوصة تجربة مرئية حية، مثالية للتصفح والألعاب واستهلاك الوسائط المتعددة.

وبفضل سعة التخزين الداخلية بحجم 128GB ودعم التوسعة، يتاح للمستخدمين مساحة وفيرة لتخزين الملفات والوسائط الخاصة بهم. يأتي بينكو S1 مع إعداد كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48MP، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة بتأثيرات البورتريه.

يضم أيضًا كاميرا أمامية بدقة 16MP لالتقاط الصور السيلفي المميزة. بفضل بطارية سعة 5000mAh، يوفر بينكو S1 استخدامًا طويلًا طوال اليوم ويبقي المستخدمين متصلين.

وقال المتحدث الرسمي لشركة بينكو: "نحن سعداء بأن نقدم بينكو V90 وبينكو S1، الإضافتين الأحدث لتشكيلة هالهواتف الذكية من بينكو".

وأضاف أن هذه الأجهزة التزامنا بتقديم جودة استثنائية وأداء متميز وابتكار لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن أجهزة BencoV90 وBencoS1 ستعيد تعريف تجربة الهاتف .