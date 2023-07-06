حسين الشحات يتحدث عن دور عائلته في بقائه مع الأهلي

كشف حسين الشحات لاعب النادى الأهلي عن دور أبنائه وزوجته فى التجديد مع المارد الأحمر مشيرًا إلى أنهم لهم دورٌ كبيرٌ في قرار التجديد، هذا إلى جانب الجهود التي بذلها شقيقه في إنهاء الأمور كافة.

اشتريت الأهلى من غير شروط:

تطرق الشحات إلى الرد على ما أثير عن فرضه شروطًا مقابل التجديد، قائلًا: «مفيش حد يتشرط على الأهلي».

ولم أفرض شروطًا كما أشاع البعض، فمع النادي الأهلي لا يوجد ما يسمى شروط، وعندما طالبني الأهلي بالبقاء لم أتردد لحظة، وإذا طالبني النادي يومًا بالرحيل سوف أمتثل للقرار، وكما تحدثت من قبل فإن الشائعات دائمًا ما تفرض نفسها على لاعب الكرة، وعليه أن يعتاد على هذا الأمر.

أكد لاعب الأهلي أن تألقه مع الفريق يعود إلى منظومة العمل بالكامل بداية من اللاعبين والجهاز الفني والاجتهاد في التدريبات، مشددًا على أن لعبة كرة القدم بشكل عام لعبة جماعية وأن جهود زملائه هي التي تساعده في الظهور بالصورة الجيدة داخل الملعب.