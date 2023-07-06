المصنفات تضبط مدير شركة للإنتاج الفنى يعمل بدون ترخيص

كشفت معلومات تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة، شركة للإنتاج الفنى، منتهية التراخيص، بمحافظة الجيزة.

وتابعت التحريات أن المتهم استخدم أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى "مقلدة" دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ومصنفات سمعية وبصرية مسجلة داخل الشركة "بدون ترخيص"، بالمخالفة للقانون.

ضبط المدير المسئول

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول- مقيم بمحافظة القاهرة)، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على 2 هارد ديسك محمل عليها عدد من المصنفات الفنية التى يتم إعدادها داخل الشركة – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة").

بمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه التفتيش أقربأنه المدير المسئول عن الشركة، وارتكابه لتلك المخالفات بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى، تحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

