آليات وإجراءات التقديم إليكترونياً للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام

آليات التقديم اليكترونيا بالصف الأول

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم خطة عمل واستعدادات المديرية المتعلقة بالتقديم الإليكتروني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023 والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من الثلاثاء المقبل 11 يوليو الجاري وتستمر حتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر

وأكد محمد عبد التواب وكيل التعليم، أنه تم قد عقد اجتماع بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومسؤولى التعليم العام والثانوي؛ لمناقشة آليات وإجراءات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على الشهادة الإعدادية بحد أدنى 233 درجة للطلبة النظاميين و203 لطلاب الخدمات على أن يقوم الطالب بطباعة ورقة الرغبات المسجلة وإرفاقها مع الملف الورقي وتقديمها للمدرسة بداية من الأحد 30 يوليو الجاري مع استكمال باقي أوراق التقديم وسداد المصروفات الدراسية المقررة