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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

آليات التقديم اليكترونيا بالصف الأول

آليات وإجراءات التقديم إليكترونياً للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التربية والتعليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم خطة عمل  واستعدادات المديرية المتعلقة بالتقديم الإليكتروني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023 والتي من المقرر أن تبدأ  اعتباراً من الثلاثاء المقبل  11 يوليو الجاري  وتستمر حتى  الثلاثاء 25  من نفس الشهر

وأكد محمد عبد التواب وكيل التعليم، أنه تم قد عقد اجتماع بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية   ومسؤولى التعليم العام والثانوي؛ لمناقشة آليات وإجراءات التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على الشهادة الإعدادية   بحد أدنى 233 درجة للطلبة النظاميين  و203 لطلاب الخدمات على أن يقوم الطالب بطباعة ورقة الرغبات المسجلة وإرفاقها مع الملف الورقي وتقديمها للمدرسة بداية من الأحد 30 يوليو الجاري مع استكمال باقي أوراق التقديم وسداد  المصروفات الدراسية المقررة

 

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