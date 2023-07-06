حضري بان كيك الشوفان للرجيم بخطوات بسيطة

يعتبر بان كيك الشوفان للرجيم من أشهي وصفات الحلويات الخاصة بالدايت، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير البان كيك بالشوفان وقدميه مع العسل أو الفواكة المتوفرة بمنزلك.

بان كيك الشوفان

مقادير بان كيك الشوفان

- الشوفان : كوب ونصف

- حليب : كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

بان كيك الشوفان

طريقة التحضير

اطحني الشوفان في محضرة الطعام لمدة دقيقة حتى يصبح ناعماً.

اخلطي الشوفان المطحون مع البيكنج باودر، والملح، والقرفة في وعاء.

اخفقي الحليب مع البيض والفانيليا.

أضيفي خليط الحليب والبيض لخليط الشوفان وحركي حتى تتجانس المكونات واتركيها ترتاح لمدة 5 دقائق.

حمي مقلاة واسعة على نار متوسطة.

صبي مقدار من العجين واتركيها لتتحمر ثم اقلبيها على الوجه الآخر وحمريها.

قدميه ساخناً مع العسل والفواكة بحسب الرغبة.

بان كيك الشوفان

فوائد الشوفان

يحتوي الشوفان على كميّة أعلى من العناصر الغذائية بما فيها الفيتامينات، والمعادن، والألياف مُقارنةً بالحبوب المصنعة، وذلك لأنّه يُعدُّ من الحبوب الكاملة، حيثُ إنّه غنيٌّ بالفسفور، وفيتامين ب1 أو ما يُعرف بالثيامين ، والمغنيسيوم، والزنك،كما يحتوي أيضاًعلى فيتامين ب5 أو ما يُعرف بحمض البانتوثينيك، والمنغنيز، والنحاس، والفولات.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

يساهم الشوفان في المحافظة على صحة القلب، إلّا أنّ الدراسات تختلف في مدى فعاليته في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب نظراً لاختلاف أنواع الدراسات واختلاف أنواع الشوفان المُستخدم في كل دراسة،فحسب تحليلٍ شموليٍّ لـ18 دراسة نُشِر في مجلّة The American Journal of Cardiology عام 2014، تبيّن أن تناول الحبوب الكاملة يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب،كما أوضح تحليل شموليّ آخر نُشِر في مجلة التغذية عام 2011، وشمل 126 دراسةً سريرية، أنّ تناول ثلاثة غرامات من ألياف بيتا غلوكان (بالإنجليزية: β-glucan) الموجودة في الشوفان أو الشعير يوميّاً قد يُساهم في تقليل مستويات الدم من الكوليسترول بشكلٍ عام، والكوليسترول الضار أو ما يُعرف بالبروتين الدهني منخفض الكثافة بشكلٍ خاص، بالإضافة إلى انخفاضٍ في مستويات الدهون الثلاثية، ولكن من ناحيةٍ أخرى أظهر تحليلٌ شموليٌّ آخر أُجري على تسعة دراسات ونُشر في مجلّة مُراجعات كوكرين عام 2017، أنّه لا يوجد أدلّةٌ كافية تؤكد أنّ تناول الحبوب الكاملة قد يُقلل من العوامل المُسببة لأمراض القلب.