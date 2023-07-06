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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن عملية كدوميم

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام مسئوليتها عن عملية كدوميم التي أسفر عنها مقتل جندي وإصابة آخر، قرب مستوطنة كدوميم، قرب نابلس شمال الضفة الغربية، والتي نفذها الشهيد أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله.

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أول رد من "كتائب القسام" بعد اغتيال إياد الحسني

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحييد منفذ عملية إطلاق النار قرب المستوطنة، وإصابة مستوطن بجروح خطيرة في حادثة دهس عند مفترق جيت في الضفة.

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية

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رئيس وزراء فلسطين يشن هجوما حادا على الاحتلال الإسرائيلى

 ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن منفذ عملية كدوميم كان يقود سيارة ثم نزل منها، وفتح النار على اثنين من المستوطنين في منطقتين بالقرب من المستوطنة، وفرَّ من المكان وتم إرسال قوات لملاحقته وأطلقوا نحوه النار وقتلوه.

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