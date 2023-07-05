الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، سبعة مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشخاص على حاجز عسكري نصبته قرب مستوطنة "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة "نابلس" شمال الضفة، والواقعة إلى الجنوب من جنين، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما أسير محرر بعد تفتيش منزليهما، وفي بيت لحم إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكانت الليلة الماضية قد شهدت العديد من المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وخاصة مدينة "الخليل"، وقمعت قوات الاحتلال بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع مسيرات للتنديد بعدوانها على جنين، والذي استمر يومين قبل انسحابها منتصف الليلة الماضية، وأسفر عدوان الاحتلال في "جنين" ومخيمها عن ارتقاء 12 شهيدًا وإصابة 140 آخرين.

الهجوم على جنين انتهى رسميا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على جنين "انتهى رسميا". وأفادت ناطقة باسم الجيش لوكالة فرانس برس بأن "العملية انتهت رسميا وغادر الجنود منطقة جنين".

وبدأت العملية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، ونشر أكثر من ألف من القوات الإسرائيلية.

ومخيم اللاجئين المكتظ بالسكان، حيث يعيش حوالي 14 ألفا في أقل من نصف كيلومتر مربع، أحد بؤر موجة العنف التي تجتاح الضفة الغربية منذ ما يزيد على عام، وهو ما يثير قلقا دوليا متزايدا.

وأعلن الجيش الاسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية الجارية في مخيم جنين في الضفة الغربية

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية العسكرية في مخيم جنين".

وفي غضون الهجوم على جنين، وقع هجوم دهس وطعن في تل أبيب أصيب فيه ثمانية أشخاص.

وقالت حركة حماس إن المهاجم عبد الوهاب خلايلة البالغ من العمر 23 عاما والذي قتل بالرصاص في مكان الحادث عضو بها، مضيفة في بيان "هذه العملية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".

طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مواقع فى غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع مختلفة فى قطاع غزة، وألحقت دماراً بالممتلكات.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعاً فى منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتضرر عددا من منازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

وقصفت طائرات الاحتلال بأربعة صواريخ على الأقل موقعاً شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأوقعت فيه دماراً وخراباً وبممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على موقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما ألحق دماراً به.

وتجوب طائرات الاحتلال بدون طيار أجواء القطاع وبشكل مكثف.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى 10 قتلى و100 جريح، بينهم 20 في حالة الخطر، فيما تشهد المنطقة حركة مكثفة للآليات العسكرية الإسرائيلية.

واصلت القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، هجومها على مدينة جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى محيط مخيم جنين، فيما واصلت استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف، بعد ارغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وكانت القوات الإسرائيلية، قد اقتحمت أمس الإثنين، مخيم جنين للاجئين بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، مدعومين بالطائرات الحربية والمسيرة، وقامت بقصفه بالذخيرة الحية، مما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين بينهم 20 في حالة الخطر، وتدمير العديد من المنازل والبنى التحتية المدنية، وقطع الكهرباء والماء عن المخيم.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية، التي استخدمت فيها الطائرات المسيرة، في نزوح نحو 3 آلاف فلسطيني، في ظل توقعات بتزايد التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة

اجتماع القيادة الفلسطينية

وقررت القيادة الفلسطينية، أمس الاثنين، عقب اجتماعها برئاسة محمود عباس، لبحث العدوان على جنين ومخيمها، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، وتقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية.

كما قررت التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على إسرائيل، وغيرها من القرارات الهامة.

مخيم جنين

يقع مخيم جنين الذي أقيم عام 1953، إلى الغرب من مدينة جنين.

يطل على سهل مرج بن عامر من جهة الشمال؛ وتحده من الجنوب قرية برقين، وتحيط به عدة مرتفعات.

بلغت مساحة المخيم عند الإنشاء 372 دونماً، اتسعت إلى حوالي 473 دونماً، وبلغ عدد سكانه عام 1967 حوالي 5,019 نسمة؛ وفي عام 2007 وصل إلى 10,371 نسمة.

حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكانه في منتصف عام 2023 نحو.