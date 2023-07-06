الغردقة: استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات والأسواق

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس المدينة، حملاتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات حيث قامت بالتفتيش على عدد 11 محل عبارة عن مطاعم ، كافيه، سوبر ماكت، محل لبيع العصير، ومحل لبيع ادوات النظافة والورقيات، ومحل كماليات سيارات، وذلك لمتابعة الأسعار، والتأكد من سلامة الأغذية و مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع، وتداول الأغذية ومدى إلتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة

واسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر صحة عامة ، و10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، 4 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، وعدد من الإنذارات لعدم استيفاء اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية والاشتراطات الصحية ببعض المحال

قامت الحملة بالتنبية، على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح اشغال التوجه لحي شمال الغردقة لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات .

وتم التشديد على المحلات بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام الغير قابلة للتحلل مع الالتزام باستخدام الاكياس الصديقة للبيئة القابلة للتحلل وذلك طبقا لقرار المحافظ رقم 11 لسنة 2023.

ونفذت الحملة التفتيشية بكلا من عضو من الطب البيطري، التموين ، تراخيص محلات شمال، الأمن الصناعي ، والبيئة مدينة تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.

الحملة