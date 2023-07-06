موعد مباراة قمة الأهلي والزمالك المقبلة والقنوات الناقلة

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، الذي يحتل الأحمر صدارته برصيد 72 نقطة، بينما يأتي الزمالك رابعًا بـ 56 نقطة.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية، في تمام الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس المقبل 13 يوليو الجاري.

على صعيد متصل، أكد سيد معوض، نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة للغاية، وحسم لقب الدوري خلالها سيكون له طعم آخر بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره، مشيرًا إلى أن المباريات المقبلة ستكون في متناول الفريق الأحمر حال ظهور اللاعبين بالحالة الطبيعية المعهودة من بداية الموسم.

وواصل، خلال تصريحات إعلامية الساعات الماضية: "كنت لاعبًا في الأهلي ونحصد كل البطولات ولم أفز بكأس مصر، فزت بها كمدرب مع الفريق الأحمر، لكن كلاعب لم نكن نهتم بها، وكنا نودع البطولة من الأدوار الإقصائية، وتوقيتات البطولة دائمًا كانت صعبة لنا، لأننا كنا ننافس في دوري أبطال أفريقيا ونصل إلى مراحل متقدمة".

صعوبة لقاء الإسماعيلي:

وأكد: "حالة لاعبي الأهلي هي التي صعبت لقاء الإسماعيلي بالأمس، والشوط الأول لم يظهر الفريق الأحمر بشكل جيد، وأرى أن جناحي الأهلي عندما يكونا في أفضل حالاتهما يكون المباراة سهلة بالنسبة للفريق.

وأشار إلى أن أحمد عبدالقادر أضاع فرصًا عدة وفقد الكرة كثيرًا، وظهر على فترات خلال اللقاء، كما أن بيرسي تاو لم يظهر بالمستوى المعهود الذي يقدمه مع مارسيل كولر، المدير الفني.