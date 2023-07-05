أرقام وإنجازات فيرمينيو تبهر جمهور الأهلي السعودي

نجح النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي ليكون ثاني صفقات الراقي بعد العودة لدوري المحترفين السعودي.

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تعاقد الأهلي مع روبيرتو فيرمينيو لمدة 3 مواسم، ليكون ثاني الصفقات بعد الحارس الدولي السنغالي ادوارد ميندي حارس مرمي نادي تشيلسي السابق، وبعد إعلان الصفقة تفاعل الجمهور بشكل كبير معها ومع أرقام اللاعب.

أرقام وإنجازات فيرمينيو

حصل اللاعب البرازيلي روبيرتو وفيرمينيو على تقييم 7.14 درجة عن الموسم الماضي مع نادي ليفربول، وشارك اللاعب البرازيلي في 362 مباراة مع فريق ليفربول، وساهم في تسجيل 182 هدفًا، سجل منها 111 هدف، وقدم 71 تمريرة حاسمة، بمعدل مساهمة تهديفية كل 138 دقيقة.

من أبرز إنجازات فيرمينيو قبل الانتقال للنادي الأهلي هو ان اللاعب أصبح أكثر البرازيليين تسجيلًا للأهداف في تاريخ منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانهى مسيرته مع الريدز بـ 7 بطولات.

فيرمينيو يجتاز الفحص الطبي

اجتاز فيرمينيو الفحص الطبي في جدة تمهيدًا للتوقيع الرسمي مع الراقي، ليتعرض النادي بعدها أرقام وإنجازات اللاعب خلال مسيرته الرياضية والتي كانت بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتوج النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو مع فريق نادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وبجانب الدرع الخيرية، حيث حقق اللاعب جميع البطولات الممكنه في مسيرته دون أن يفوز بكأس العالم "فيفا" مع منتخب بلاده.

وقال فيرمينو في مقطع فيديو من خلال الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "دومًا ما ألعب مع الفرق الكبيرة.. لذا أنا هنا في الأهلي".

ولم تكلف الصفقة الأهلي أي مقابل مادي، بعدما انتهاء عقد اللاعب البرازيلي مع ليفربول في يونيو 2023، وسيحصل على راتب سنوي 20 مليون يورو،

وفي سياق أخر، يستعد النادي الأهلي للإعلان عن المباريات الودية التي سيخوضها في المعسكر الودي بسلوفينيا، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد ومنافسات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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