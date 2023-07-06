عماد النحاس: الإسماعيلي لن يهبط للقسم الثاني

أكد عماد النحاس نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، قام بعمل عدة تغييرات في تشكيلة الفريق أمام الإسماعيلي، مؤكدا رغبة كل اللاعبين في إثبات جدارتهم قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال النحاس في تصريحات بوكس تو بوكس: أحب دائما مشاهدة مواجهة الأهلي والإسماعيلي في وجود الجماهير، متأكد من بقاء الدراويش في الدوري المصري ولديه مواجهتين أمام الداخلية والاتحاد والفوز في أي مباراة سيمنحه فرصة البقاء.

وأضاف: يجب أن يتدخل المسئولين لمساندة النادي الإسماعيلي الذي دائما كان يساند ويدعم المنتخبات الوطنية، لابد من الوقوف خلف النادي.

وواصل: النادي الأهلي كان يرغب في الفوز منذ الدقيقة الأولى، بينما الإسماعيلي اعتمد على الدفاع واللعب على المرتدات واستغلال السرعات فقط، توقيت الهدف كان صعب على الاسماعيلي وغير الكثير من أفكار حمزة الجمل.

وأكمل: لاعبو الأهلي يعيشون في حالة جيدة وروحهم المعنوية جيدة، والدوافع أصبحت مختلفة لدى الفريقين داخل الملعب.

وختم: مروان عطية منذ شهر يناير الماضي حتى اليوم، أثبت أنه لاعب كبير، وكأنه كان موجودًا في الأهلي منذ سنوات، ولم نشعر بالإصابات التي تعرض لها الفريق مثل أكرم توفيق وكريم فؤاد، وانضم خالد عبدالفتاح، منظومة الأهلي حاليا في حالة تركيز شديد ويعلمون ما يريدون هذا الموسم.

جمال الغندور: الغاء هدف الإسماعيلي قرار صحيح



أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي الذي سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو، صحيح تماما، ولا يوجد فيه أي تسلل مطلقًا.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "لا يوجد ركلة جزاء للنادي الإسماعيلي ، التحام رامي ربيعة مع مهاجم الدراويش كان طبيعي، ولا يوجد اي مخالفة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "هدف الاسماعيلي لمحمد حسن غير صحيح، الكرة لمست يد اللاعب، الزاوية التي عرضها الفار في هدف الاسماعيلي خادعة".

وواصل: "الحكام لا يعيشون في افضل حالاتهم، ولا يوجد استقرار في ظل عدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية، ومن الصعب تقييم الحكام أو محاسبتهم على أي أخطاء في الوقت الحالي".

وأتم: "لست معترض على شخص فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لكن انا ابلغته انني ضد هذه التجربة، التقيت معه مرة واحدة، واخبرته بأنني رافض لفكرة وجود خبير اجنبي في رئاسة اللجنة".