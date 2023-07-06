مصر والمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة

يبحث المنتخب المصري الأولمبي عن التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية، عندما يواجه نظيره المغربي، في نهائي المسابقة.

وكان الفراعنة تأهلوا للمباراة النهائية، بعدما حققوا الفوز على المنتخب الغيني بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

فيما حقق المنتخب المغربي الفوز على نظيره المالي بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة.

موعد المباراة:

تنطلق مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة "الكان" تحت 23 عامًا، في تمام الحادية عشرة من مساء السبت المقبل.

القنوات الناقلة:

تُنقل المواجهة بين المنتخبين عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، التي حصلت على حقوق بث البطولة خلال النسخ الماضية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وقوة كبيرة، حيث يمتلك المنتخبان عناصر فنية قوية قادرة على صنع الفارق خلال اللقاء.