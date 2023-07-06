12 ألف مواطن يتلقون الخدمات الطبية بقري المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقري الأكثر احتياجا ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين، وأشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة ، خلال شهر يونيو الماضي، وشملت قري ( بنى غنى ، منشاة الشريعى، دير العذراء بمركز سمالوط، دير السنقورية بمركز بنى مزار، رسلان بمركز المنيا، دير أبو حنس بمركز ملوى، زاوية الجدامى بمركز مغاغة) ، مشيراً، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألف و680 حالة ، في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.



وأكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 977 تحليلا مختلفا و 17 حالة موجات صوتية ، و 31 حالة أشعة سينية ، و31رسم قلب ، وكشف مبكر للضغط والسكر لــ768 متردد وتحويل للمستشفى 212 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 924 مترددا.