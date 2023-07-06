وفد أسباني يزور منطقة آثار "تل العمارنة" بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولة أسبانيا ، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار (تل العمارنة)، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.



ووجه المحافظ ، بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا ، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار ، بعد محافظتى الجيزة و الأقصر، مؤكداً، أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.



الجدير بالذكر أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومترا شمال شرق مدينة ديرمواس، و منطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، هذا بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير ، والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلومترا من مركز ومدينة بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية .