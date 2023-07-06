مبيعات أجنبية تكبد البورصة 16.6مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية متأثرة بمبيعات الأجانب.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 16.6مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.132.6 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوي17102نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى3474 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 5146 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصريين والعرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 32 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.6مليار جنيه .